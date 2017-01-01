01.01.2017 15:37 Yurttan kar manzaraları

Soğuk ve yağışlı hava tüm yurtta etkili oluyor. Soğuk ve yağışlı hava tüm yurtta etkili oluyor.

Bu yıl Marmara Bölgesinde erken başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde hayı durma noktasına getirdi. Haftalardır etkili olan yağış sebebiyle Kocaeli adeta karlara gömülmüş durumda. Köylere giden yollar kapandı. Bazı köylere ise 2 gündür elektrik verilemiyor.

Büyükşehir Belediyesinin Kar Komandoları ise kapalı köy yolu bırakmamak için 24 saat aralıksız çalışıyor. Öyle ki bazı yerlerde kar kalınlığı iki metreyi geçti.



VAN

Van'ın Çaldıran ilçesinde termometreler eksi 40 gösterdi. Soğuktan en çok etkilenen illerden olan bölgede ağaçlar kırağı tuttu. Akarsular ve göller dondu. Bütün olumsuz koşullara rağmen ortaya çıkan görüntüler kartpostalları aratmadı. Türkiye'nin doğa harikalarından Çıldır Gölü de buz tuttu. Van Gölü'nden sonra bölgenin ikinci büyük gölü pozisyonundaki Çıldır Gölü bu yıl yerli ve yabancı turist akınına uğradı. Donan göl üzerinde bulunan atlı kızaklar ise ziyaretçiler hizmet veriyor.



MUŞ

Muş'ta da görüntüler farklı değildi. Yurdun Doğusu kutupları aratmıyor. Karla kaplanan kent adeta hayalet şehre dönmüş durumda. Soğuğun çileye döndüğü kentte kış manzaraları insanın içini ısıtmaya yetiyor. Buzlanan yollar araçlar için olumsuz durum oluştursa da çocuklar için bulunmaz bir piste dönüşüyor. Kendi imkanlarıyla hortum ve kornişlerden tasarladıkları kızaklarla kaymanın keyfini çıkarıyorlar.



KARTALKAYA

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden Kartalkaya, yeni yıl öncesi yerli ve yabancı tatilcilerinin akınına uğradı. Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu Kartalkaya'da tatilciler, kilometrelerce uzunluktaki pistlerde kayak yaptı. Karayolları ekipleri tatilcilerin rahat ulaşım yapabilmesi için gün boyunca kar küreme çalışması yaptı. Yaklaşık 2 bin 200 metre yüksekliğe çıkmak isteyen bazı sürücüler yolda kaldı. İmdatlarına ise köylüler yetişti.



