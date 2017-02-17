Yurttan kar manzaları

Ardahan'da yoğun kar yağışının ardından etkili olan yoğun tipi nedeniyle adeta göz gözü görmedi. Bu durum haliyle ulaşımı da olumsuz yönde etkiledi. İl genelinde toplam 25 köy yolu ulaşıma kapandı. Tipi nedeniyle Özellikle Ardahan-Artvin karayolundan geçmek zorunda kalan sürücüler zor anlar yaşadı.

Ardahan'da yoğun kar yağışının ardından etkili olan yoğun tipi nedeniyle adeta göz gözü görmedi. Bu durum haliyle ulaşımı da olumsuz yönde etkiledi. İl genelinde toplam 25 köy yolu ulaşıma kapandı. Tipi nedeniyle Özellikle Ardahan-Artvin karayolundan geçmek zorunda kalan sürücüler zor anlar yaşadı.

Kar yağışı ve fırtınanın etkili olduğu bölgede temizleme ve tuzlama çalışmaları aralıksız sürüyor. Yetkililer, sürücüleri daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.



BİTLİS'TE DE DURUM FARKLI DEĞİL

Kar yağışının yoğun olduğu illerimizden Bitlis'te de durum farklı değil.. Vatandaşların mağdur olmaması ve kapanan yolların açılması için karayolları ekiplerinin kar mücadelesi aralıksız sürüyor. Yüzlerce işçi ve araç hız kesmeden çalışıyor.



ARTVİN'DE HAYAT DURMA NOKTASINA GELDİ

Artvin'de 2 gündür aralıksız yağan kar hayatı adeta durma noktasına getirdi. Caddeler ve mahalle aralarında bulunan sokaklar karla kaplandı. Yağışın bugün içinde nispeten azalmasıyla ekiplerde harekete geçti. Yollarda ve kaldırımlarda temizlemeyle tuzlama çalışmaları yapıldı. Esnaf da kendi dükkanının önünü süpürerek çalışmalara destek verdi.

Öte yandan etkisini arttıran kar nedeni ile Artvin Merkez ve ilçelerinde toplam 147 köye ulaşım sağlanamıyor. Çalışmalar ise devam ediyor.

