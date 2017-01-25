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Yurttan kar kış manzaraları
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Yurttan kar kış manzaraları

Kış ayları çetin yüzünü göstermeye devam ediyor.

Kış ayları çetin yüzünü göstermeye devam ediyor.
Anadolu'da birçok kasaba ve köye ulaşım sağlanamıyor. Türkiye'nin en büyük yüz ölçümüne sahip Konya ise son 30 yılın en şiddetli kışıyla mücadele ediyor. Hastaların bulunduğu yerleşim yerlerine ulaşmak ise oldukça güç. Öyle ki aldıkları bir ihbar üzerine yollara düşen Konya sağlık ekipleri 2 metreyi aşan kar nedeniyle zor anlar yaşadı. Kar o kadar yoğundu ki paletli ambulanslar bile yollarda kaldı. Karayollarıyla beraber yürütülen çalışmaların ardından saplandıkları yerden kurtulan ambulanslar, hastaya ulaşmak için yeniden yollara düştü. Verilen adrese giden ekipler, tansiyon hastası olan 66 yaşındaki Mevlüt Çakmak'ı evinin bahçesinde karlar içinde yatarken buldu. Olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı. Hastanın ambulansa alınması gerekiyordu ancak yollar bu duruma elverişli değildi. Ambulans görevlisi Samet Kuz bir an bile düşünmedi ve hastayı sırtladığı gibi sedyeye kadar metrelerce taşıdı. Tedavi altına alınan hastanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AFYONKARAHİSAR
Yoğun kar yağışı Afyonkarahisar'da da etkili oluyor. Öğleden sonra başlayan ve akşam saatlerinde etkisini arttıran yağış nedeniyle kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı. Yağışlar sebebiyle trafikte aksamlar yaşandı. Kaygan yollarda kontrolden çıkan TIR'lar trafiği kilitledi. Kilometrelerce uzayan araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 1 saat kapalı kalan yolda çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi.

ERZURUM
Doğu Anadolu ise Sibirya soğuklarıyla mücadele ediyor. Göller dereler dondu. Erzurum'da sıfırın altında 30 derecelere düşen sıcaklıklardan dolayı evlerin ve iş yerlerinin camları buz kapladı. Esnaf ise çareyi saç kurutma makinelerinde buldu. Kentte vatandaşlar mecbur kalmadıkça dışarı çıkmıyor.

KONYA
Soğuk havalar ve kar uağışları zorlukları beraberinde getirse de renkli görüntüler de oluşturuyor. Öyle ki Konya'nın Beyşehir ilçesinde buz tutan göl, bazı gençlere eğlence kaynağı oldu. Tehlikeye aldırmayan gençler buz tutan gölde drift yapıp tekne kaydırdı.
Haftalardır buz tabakasıyla kaplı olan göl yüzeyinde buz tabakasının giderek kalınlaşmasından cesaret bulanlar, yasak olmasına rağmen donmuş göl üzerine çıkarak yürüyüş ve gezinti yaptı, fotoğraflar çekildi. Buz tutan gölün ziyaretçileri arasında gelin ve damatta vardı. Donan göl renkli görüntülere sahne oldu.

İSTANBUL'A KAR GERİ DÖNÜYOR
Öte yandan soğuk havaların hüküm sürdüğü İstanbul'a da kar yeniden geliyor. Meteoroloji'nin açıklamasına göre yarından itibaren hava sıcaklıkları 2 ila 4 derece arası düşecek. Balkanlardan gelen soğuk havanın etkisiyle Perşembe günü ise kar yağışı bekleniyor. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 15 santimetreye kadar ulaşacağı bildirildi.



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