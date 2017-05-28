Yurtta siyah beyaz coşku

Beşiktaş'ın şampiyonluğu tüm yurtta coşkuyla kutlandı.

Beşiktaş'ın şampiyonluğu tüm yurtta coşkuyla kutlandı.

Beşiktaş'ın Gaziantepspor'u 4-0 yenerek ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesiyle tüm yurtta beşiktaşlı taraftarlar sokağa döküldü. Meşaleler yakarak marşlar söyleyen taraflarlar, şampiyonluğu dolasıya kutladı. Yüz binlerce siyah beyazlı taraftar, sokakları bayram yerine çevirdi. Şampiyonluk kutlamnalrında bazı tatsız olaylar da yaşandı. Diyarbakır'da kendilerine "Azrailler" adını veren Diyarbekirspor'un taraftar grubu, Beşiktaşlıların şampiyonluk kutlamalarına izin vermedi. Kentin Yenişehir ilçesinde bir araya gelen grup, üzerinde Beşiktaş'ı temsil eden forma, atkı ve bere bulunan vatandaşlara saldırdı, flamaları yaktı. Kayseri'de de kutlamalar sırasında çıkan tartışmada bir taraftar bacağından bıçaklanarak yaralandı.

