Yurtta korkunç kazada bir öğrenci canından oldu

Kocaeli'de bir üniversite öğrencisi kaldığı yurtta alçıpanla kapatılan boşluğa düşerek hayatını kaybetti.
Kocaeli'de bir üniversite öğrencisi kaldığı yurtta alçıpanla kapatılan boşluğa düşerek hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünü Ozan Fatih Turhan (20) kaldığı yurtta öğrencilerin kullanımında olan merdivenlerin yanında bulunan ve alçıpan ile kapatıldığı belirlenen boşluklara bastı. Bu esnada alçıpan kırıldı ve Turhan yüksekten düşerek ağır yaralandı. Arkadaşlarının durumu fark etmesi üzerine 112 ekiplerine haber verildi. Turhan, ambulansla kaldırıldığı Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 20 yaşındaki üniversite öğrencisi cenazesi memleketi Burdur'da toprağa verildi.
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