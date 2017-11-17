17.11.2017 09:01 Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.

Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve batı kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise doğu ve kuzeydoğu, Ege kıyıları ve iç kesimlerde yer yer güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de güney yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 18

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu 18

İzmir: Parçalı, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu 22

Adana: Parçalı ve az bulutlu 26

Bursa: Parçalı yer yer çok bulutlu 19

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 25

Samsun: Parçalı bulutlu 18

Trabzon: Parçalı bulutlu 17

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 12

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 20



