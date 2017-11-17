Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Yurtta hava durumu
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.
Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve batı kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise doğu ve kuzeydoğu, Ege kıyıları ve iç kesimlerde yer yer güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de güney yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 18
İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu 18
İzmir: Parçalı, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu 22
Adana: Parçalı ve az bulutlu 26
Bursa: Parçalı yer yer çok bulutlu 19
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 25
Samsun: Parçalı bulutlu 18
Trabzon: Parçalı bulutlu 17
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 12
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 20
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Yurtta hava durumu
İstanbul'da helikopter destekli narkotik operasyonu
Viko'nun parası FETÖ'ye gitmiş
Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 26 yaralı
Malatya Film Festivali görkemli tören ile sona erdi
Hortumzede vatandaşın durumu Bakanlar Kurulunda görüşülecek
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Reza Zarrab'la ilgili şok iddia! Doğruysa olay olur!
Reza Zarrab'la ilgili şok iddia! Doğruysa olay olur!
FETÖ'cü Enes Kanter - LeBron James kavgası büyüyor
FETÖ'cü Enes Kanter - LeBron James kavgası büyüyor
Bünyamin Sürmeli açıkladı: Kuvvetli soğukla birlikte kar geliyor
Bünyamin Sürmeli açıkladı: Kuvvetli soğukla birlikte kar geliyor
PKK'dan en kalleş pusu: Çocuklara ölüm tuzağı!
PKK'dan en kalleş pusu: Çocuklara ölüm tuzağı!
ABD'den Türkiye'ye Rıza Sarraf yanıtı!
ABD'den Türkiye'ye Rıza Sarraf yanıtı!
Tezkeresini alacağı gün şehit düştü
Tezkeresini alacağı gün şehit düştü
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
İstanbul'da helikopter destekli narkotik operasyonu
İstanbul'da helikopter destekli narkotik operasyonu
Viko'nun parası FETÖ'ye gitmiş
Viko'nun parası FETÖ'ye gitmiş
Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 26 yaralı
Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 26 yaralı
Malatya Film Festivali görkemli tören ile sona erdi
Malatya Film Festivali görkemli tören ile sona erdi
Hortumzede vatandaşın durumu Bakanlar Kurulunda görüşülecek
Hortumzede vatandaşın durumu Bakanlar Kurulunda görüşülecek
Diyarbakır'da 600 polisle asayiş uygulaması
Diyarbakır'da 600 polisle asayiş uygulaması
Diyarbakır'da gerginlik
Diyarbakır'da gerginlik
Soçi Zirvesi öncesi 3 ülkenin dışişleri bakanları bir araya gelecek
Soçi Zirvesi öncesi 3 ülkenin dışişleri bakanları bir araya gelecek
Rusya'da korkunç kaza: 15 ölü
Rusya'da korkunç kaza: 15 ölü
Kağıthane'de silahlı market soygunu
Kağıthane'de silahlı market soygunu
Trump'tan BM'ye Suriye çağrısı
Trump'tan BM'ye Suriye çağrısı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English