16.11.2017 09:17 Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.

Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve batı kesimlerin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi ve doğusu ile iç bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle güney yönlerden, Marmara ve Karadeniz'de kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 18

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu 18

İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu 23

Adana: Parçalı az bulutlu 25

Antalya: Parçalı az bulutlu 24

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 17

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 17

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 12

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 20



