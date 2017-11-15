15.11.2017 08:36 Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde batı bölgelerin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde batı bölgelerin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgar, genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu 16

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 19

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 22

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 22

Adana: Parçalı az bulutlu 24

Antalya: Parçalı az bulutlu 23

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 20

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 19

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 12

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 20



