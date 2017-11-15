Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde batı bölgelerin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde batı bölgelerin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgar, genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu 16
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 19
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 22
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 22
Adana: Parçalı az bulutlu 24
Antalya: Parçalı az bulutlu 23
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 20
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 19
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 12
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 20