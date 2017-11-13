13.11.2017 09:04 Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta bugün hava durumu şöyle. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta bugün hava durumu şöyle.

Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Ege Bölgesi ve Batı Akdeniz ile Edirne, Çanakkale, Eskişehir ve Ankara çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden sonra Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2), Muğla çevreleri ile Antalya'nın batısında kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığıülke genelinde 2 ila 4 derece artacak ve mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, güneybatı kıyılarda yer yer kuvvetli (30-60 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı 16

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu 18

İzmir: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Adana: Parçalı bulutlu 26

Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde batı kıyıları ile akşam saatlerinden itibaren il genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği (Yağışların akşam saatlerinden sonra batı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli -21-75 Kg/m2- olması bekleniyor.) 24

Samsun: Parçalı bulutlu 23

Trabzon: Parçalı bulutlu 22

Erzurum: Az bulutlu 13

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 19



