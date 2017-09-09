09.09.2017 09:16 Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.

Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derecede artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 32

İstanbul: Az bulutlu ve açık 29

Bursa: Az bulutlu ve açık 32

İzmir: Az bulutlu ve açık 33

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Az bulutlu ve açık 27

Trabzon: Az bulutlu ve açık 26

Erzurum: Az bulutlu ve açık 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38



