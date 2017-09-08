08.09.2017 09:07 Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.

Yurdun genelinde yağış beklenmiyor. Doğu Karadeniz'in doğusunun yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere ülke genelinde artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 31

İstanbul: Az bulutlu ve açık 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 32

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Bursa: Az bulutlu ve açık 32

Antalya: Az bulutlu ve açık 36

Samsun: Az bulutlu 27

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 26

Erzurum: Az bulutlu ve açık 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35



