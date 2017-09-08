Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.
Yurdun genelinde yağış beklenmiyor. Doğu Karadeniz'in doğusunun yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere ülke genelinde artacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 31
İstanbul: Az bulutlu ve açık 30
İzmir: Az bulutlu ve açık 32
Adana: Az bulutlu ve açık 36
Bursa: Az bulutlu ve açık 32
Antalya: Az bulutlu ve açık 36
Samsun: Az bulutlu 27
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 26
Erzurum: Az bulutlu ve açık 26
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35