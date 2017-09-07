07.09.2017 08:50 Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta bugün hava durumu şöyle. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta bugün hava durumu şöyle.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkenin kuzeydoğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bingöl ve Tunceli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerine kadar Rize çevreleri ve Artvin'in kuzey ilçelerinde (Hopa, Arhavi, Kemalpaşa, Borçka, Murgul) kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 mm) olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli (40-60km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı doğu kesimlerde 6 ila 10 derece azalacak, batı bölgelerde 4 ila 6 derece artacak. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 25

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 27

İzmir: Az bulutlu ve açık 30

Adana: Parçalı ve az bulutlu 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 33

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 25

Trabzon: Parçalı, çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Erzurum: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34



