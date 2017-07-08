Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de kuzey kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı ve az bulutlu 29 İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 30 Bursa: Parçalı ve az bulutlu 30 İzmir: Az bulutlu ve açık 35 Adana: Az bulutlu ve açık 38 Antalya: Az bulutlu ve açık 41 Samsun: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 27 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36
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