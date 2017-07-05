Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle. Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Karabük ve Artvin çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden sonra Trabzon çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneydoğusu ile Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve kuzeydoğu kesimlerde 4 ila 10 derece azalarak mevsim normallerine gerileyeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneydoğusu ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Az bulutlu ve açık 29 İstanbul: Parçalı, zamanla az bulutlu 29 İzmir: Az bulutlu ve açık 33 Bursa: Parçalı, zamanla az bulutlu 28 Adana: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu 37 Antalya: Az bulutlu ve açık 34 Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 27 Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42
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