Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta bugün hava durumu şöyle.

Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta bugün hava durumu şöyle.

Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Çorum ve Kütahya çevreleri ile Giresun, Rize ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde, akşam saatlerinden itibaren Kastamonu'nun kıyı ilçeleri ve Sinop'un batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 4 ila 10 derece azalarak mevsim normallerine gerileyeceği, doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz ile Güney Ege'de kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

İstanbul: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi parçalı bulutlu 31

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 29

Trabzon: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde iç ve yüksek kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Erzurum: Az bulutlu ve açık 34

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 43

