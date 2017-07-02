Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra doğu kesimler ile gece saatlerinden sonra Trakya kesiminin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra doğu kesimler ile gece saatlerinden sonra Trakya kesiminin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Az bulutlu ve açık 38 İstanbul: Az bulutlu ve açık 36 İzmir: Az bulutlu ve açık 41 Adana: Az bulutlu ve açık 43 Antalya: Az bulutlu ve açık 44 Samsun: Az bulutlu ve açık 27 Trabzon: Az bulutlu ve açık 29 Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu 30 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.