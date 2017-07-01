Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle. Yurdun doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 5 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Az bulutlu ve açık 37 İstanbul: Az bulutlu ve açık 38 Bursa: Az bulutlu ve açık 39 İzmir: Az bulutlu ve açık 41 Adana: Az bulutlu ve açık 40 Antalya: Az bulutlu ve açık 44 Samsun: Az bulutlu ve açık 27 Trabzon: Az bulutlu ve açık 28 Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 28 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40
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