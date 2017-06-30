Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Ardahan, Kars, Ağrı, Van ve Iğdır çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Ardahan, Kars, Ağrı, Van ve Iğdır çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, doğu kesimlerde yağış ile birlikte 2 ila 4 derece azalacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 36

İstanbul: Az bulutlu ve açık 35

İzmir: Az bulutlu ve açık 40

Adana: Az bulutlu ve açık 37

Bursa: Az bulutlu ve açık 39

Antalya: Az bulutlu ve açık 42

Samsun: Az bulutlu ve açık 28

Trabzon: Az bulutlu ve açık 27

Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu 27

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

