Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta bugün hava durumu şöyle.
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta bugün hava durumu şöyle. Havanın az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğu kesimlerin parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Ardahan, Kars, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 4 derece artmaya devam edecek ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Az bulutlu ve açık 34 İstanbul: Az bulutlu ve açık 34 İzmir: Az bulutlu ve açık 38 Adana: Az bulutlu ve açık 34 Antalya: Az bulutlu ve açık 32 Samsun: Parçalı ve az bulutlu 26 Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 27 Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40
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