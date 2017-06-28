Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta bugün hava durumu şöyle.
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta bugün hava durumu şöyle. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kastamonu, Ardahan, Çorum'un kuzey çevreleri, Amasya'nın batı ilçeleri ile Kars'ın kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı ülke genelinde artmaya devam edecek ve mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey, güney kesimler ile Doğu Anadolu'nun güneyinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı ve az bulutlu 34 İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31 İzmir: Az bulutlu ve açık 35 Adana: Az bulutlu ve açık 34 Antalya: Az bulutlu ve açık 30 Samsun: Parçalı ve az bulutlu 27 Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 26 Erzurum: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu 30 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41
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