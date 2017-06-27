Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta bugün hava durumu şöyle.
Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta bugün hava durumu şöyle. Ülke genelinin az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde iç kesimlerin yer yer parçalı bulutlu; Kırklareli, Bolu, Karabük, Kastamonu, Afyonkarahisar, Çankırı ve Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 1 ila 3 derece artacak ve sıcaklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey, güney kesimler ile Doğu Anadolu'nun güneyinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu kuzey ve batı çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34 İstanbul: Az bulutlu 31 İzmir: Az bulutlu ve açık 35 Adana: Az bulutlu ve açık 35 Antalya: Az bulutlu ve açık 32 Samsun: Az bulutlu 25 Trabzon: Az bulutlu 27 Erzurum: Az bulutlu ve açık 31 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41
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