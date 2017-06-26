Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde İç Ege ve Göller Yöresinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde İç Ege ve Göller Yöresinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey, güney kesimler ile Doğu Anadolu'nun güneyinde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Az bulutlu ve açık 35 İstanbul: Az bulutlu 31 İzmir: Az bulutlu ve açık 34 Bursa: Az bulutlu 33 Adana: Az bulutlu ve açık 35 Antalya: Az bulutlu ve açık 31 Samsun: Az bulutlu 27 Trabzon: Az bulutlu 26 Erzurum: Az bulutlu ve açık 31 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42
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