Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde İç Ege ve Göller Yöresinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde İç Ege ve Göller Yöresinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey, güney kesimler ile Doğu Anadolu'nun güneyinde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 35

İstanbul: Az bulutlu 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Bursa: Az bulutlu 33

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 31

Samsun: Az bulutlu 27

Trabzon: Az bulutlu 26

Erzurum: Az bulutlu ve açık 31

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42

