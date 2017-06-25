Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle. Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde artmaya devam edeceği ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı ve az bulutlu 30 İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31 Bursa: Parçalı ve az bulutlu 32 İzmir: Az bulutlu ve açık 37 Adana: Az bulutlu ve açık 35 Antalya: Az bulutlu ve açık 39 Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 25 Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 24 Erzurum: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 26 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37
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