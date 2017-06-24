Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle. Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının ülke genelinde 2 ila 4 derece artacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı ve az bulutlu 30 İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31 Bursa: Parçalı ve az bulutlu 33 İzmir: Az bulutlu ve açık 36 Adana: Az bulutlu ve açık 34 Antalya: Az bulutlu ve açık 37 Samsun: Parçalı ve az bulutlu 29 Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 27 Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 24 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36
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