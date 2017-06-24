Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.

Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının ülke genelinde 2 ila 4 derece artacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 30

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 33

İzmir: Az bulutlu ve açık 36

Adana: Az bulutlu ve açık 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 37

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 29

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 27

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 24

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36

