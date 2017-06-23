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Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.
Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 4 derece artacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, Karadeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu 28
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 28
İzmir: Az bulutlu ve açık 35
Adana: Az bulutlu ve açık 32
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 32
Antalya: Az bulutlu ve açık 35
Samsun: Parçalı bulutlu 26
Trabzon: Parçalı, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri çok bulutlu 25
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu 21
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu 33

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