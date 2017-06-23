Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 4 derece artacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, Karadeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu 28 İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 28 İzmir: Az bulutlu ve açık 35 Adana: Az bulutlu ve açık 32 Bursa: Parçalı ve az bulutlu 32 Antalya: Az bulutlu ve açık 35 Samsun: Parçalı bulutlu 26 Trabzon: Parçalı, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri çok bulutlu 25 Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu 21 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu 33
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