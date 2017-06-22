Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle. Kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Muş ve Van çevreleri ile Kastamonu'nun güney kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, zamanla Karadeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu 25 İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu 28 İzmir: Az bulutlu ve açık 33 Adana: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu 30 Antalya: Parçalı ve az bulutlu 34 Samsun: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26 Trabzon: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 Erzurum: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21 Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 31
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.