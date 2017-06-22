Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.

Kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Muş ve Van çevreleri ile Kastamonu'nun güney kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, zamanla Karadeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu 25

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu 28

İzmir: Az bulutlu ve açık 33

Adana: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu 30

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 34

Samsun: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Trabzon: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Erzurum: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 31

