Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle.
Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle. Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İstanbul, Çankırı, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Antalya ve Mersin'in iç kesimleri, Kırklareli'nin doğu, Ankara'nın kuzey ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun'un doğu, Ordu'nun batı ilçeleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 22 İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 İzmir: Az bulutlu ve açık 32 Bursa: Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 Adana: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31 Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31 Samsun: Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde doğu kesimleri yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21 Trabzon: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 Erzurum: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 33
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