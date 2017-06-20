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Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre,yurtta bugün hava durumu şöyle.

Yapılan son değerlendirmelere göre,yurtta bugün hava durumu şöyle.
Ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile İstanbul, Aksaray, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ardahan ve Erzurum çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara:Parçalı çok bulutlu, ilk saatlerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
İstanbul:Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah ilk saatler ile öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu 29
Adana:Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatler ile öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
Antalya:Parçalı ve çok bulutlu 35
Samsun:Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar sabah ilk saatlerde yerel olarak kuvvetli 22
Trabzon:Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli 22
Erzurum:Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Diyarbakır:Parçalı ve çok bulutlu 33

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