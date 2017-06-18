Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta bugün hava durumu şöyle.
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta bugün hava durumu şöyle. Ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Giresun, Gümüşhane, Bitlis, Van ve Muş çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Manisa, Uşak, Kütahya, Afyon, Isparta, Burdur, Konya'nın kuzey kesimleri, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı , Bolu, Karabük, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacak, doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, diğer yerlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 27 İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 23 İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 Adana: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32 Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 Samsun: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 23 Trabzon: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olarak sağanak yağışlı 23 Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 24 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 34
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