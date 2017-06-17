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Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun güneybatı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Antalya'nın iç kesimleri ile zamanla Trakya, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, İstanbul, Kocaeli, Çanakkale, Bursa, Yalova ve Denizli çevreleri ile Adana ve Mersin'in iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun güneybatı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Antalya'nın iç kesimleri ile zamanla Trakya, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, İstanbul, Kocaeli, Çanakkale, Bursa, Yalova ve Denizli çevreleri ile Adana ve Mersin'in iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren kuzeybatıdan başlayarak 4 ila 8 derece azalacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu 28
İstanbul: Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Avrupa Yakası ve zamanla il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Bursa: Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
İzmir: Parçalı bulutlu 32
Adana: Parçalı, çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
Antalya: Parçalı, çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerden itibaren iç kesimleri ile zamanla il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 23
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 22
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 23
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 33

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