Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta bugün hava durumu şöyle.
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta bugün hava durumu şöyle. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Çanakkale, Balıkesir, Kütahya, Manisa, Uşak, Amasya çevreleri ile Tokat'ın kuzey kesimleri, Çanakkale'nin doğu kesimleri ve Akdeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. hava sıcaklığı kuzey ve doğu kesimlerde 1 ila 4 derece azalacak, Akdeniz ile İç Anadolu'da 2 ila 5 derece artacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatıdan hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı ve az bulutlu 27 İstanbul: Parçalı bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 İzmir: Az bulutlu ve açık 34 Adana: Parçalı ve az bulutlu, yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32 Antalya: Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32 Samsun: Parçalı ve az bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 Trabzon: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 32
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