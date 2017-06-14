Yurtta hava durumu

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Toroslar mevkii ile Kırıkkale, Tokat ve Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Toroslar mevkii ile Kırıkkale, Tokat ve Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Toroslar mevkii ile Kırıkkale, Tokat ve Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği sanılıyor. Yağışların; Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Artvin, Kars, Erzurum ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde il merkezi ve doğu ilçelerinde kısa süreli sağanak yağışlı 28

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 28

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 31

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 29

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Samsun: Parçalı bulutlu 23

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 23

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor) 23

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

