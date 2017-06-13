Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu şöyle:

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu şöyle:

Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ile Bilecik ve Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden, güney kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara:Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İstanbul: Parçalı bulutlu 27

İzmir: Parçalı, yer yer çok bulutlu 29

Adana: Parçalı ve az bulutlu 31

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Samsun: Parçalı bulutlu 23

Trabzon: Parçalı bulutlu 23

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36

