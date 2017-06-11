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Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta bugün hava durumu şöyle.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta bugün hava durumu şöyle.
Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu ve Karadeniz ile Kütahya, Eskişehir, Çankırı ve Ankara'nın kuzey çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Marmara'nın doğusu ve İç Ege'de 2 ila 4 derece yükseleceği, Doğu bölgelerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara:Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kuzey çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 25
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 29
Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kıyı kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 30
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah il geneli, öğle saatlerinde iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Erzurum: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 24
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35

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