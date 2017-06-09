Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun batısı için yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun batısı için yağış uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Çorum, Amasya ve Kırıkkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyı kesiminde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 24 İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 22 İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29 Adana: Parçalı ve az bulutlu 33 Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 23 Antalya: Parçalı bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 Samsun: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 25 Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 28 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38
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