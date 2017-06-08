Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta bugün hava durumu şöyle.
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta bugün hava durumu şöyle. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Eskişehir, Bolu ve Düzce çevreleri ile Karabük'ün batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ilk saatlerde İstanbul'un kuzey kıyıları ile Marmara'nın doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığı batı kesimlerde 3 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyı kesiminde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı, zamanla çok bulutlu 29 İstanbul: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren batı kesimleri, akşam saatlerinden itibaren il geneli kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, bu sabah ilk saatlerde kuzey kıyıları pus ve yer yer sisli 27 İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32 Adana: Parçalı ve az bulutlu 33 Antalya: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 Samsun: Parçalı bulutlu 25 Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 25 Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 26 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37
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