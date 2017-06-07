Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta bugün hava durumu şöyle.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta bugün hava durumu şöyle.

Ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın kuzeyi ve doğusu, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Akdeniz'de doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 28

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 27

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 30

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 32

Adana: Parçalı ve az bulutlu 31

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 26

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 25

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu 25

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu

