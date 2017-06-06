Yurtta hava durumu

İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sakarya, Bilecik, Sivas, Kırşehir, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sakarya, Bilecik, Sivas, Kırşehir, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise ülkemizin batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu, zamanla batı ve kuzeybatı, diğer yerlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı bulutlu sabah saatlerinde hafif sağanak, öğle saatlerinden sonra il geneli kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26 İstanbul: Parçalı bulutlu 27 İzmir: Az bulutlu ve açık 31 Adana: Az bulutlu ve açık 31 Antalya: Az bulutlu ve açık 27 Samsun: Parçalı bulutlu 24 Trabzon: Parçalı bulutlu 23 Erzurum: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 25 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık öğle saatlerinden itibaren parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 36
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