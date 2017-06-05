Yurtta hava durumu

Öğle saatlerinden sonra Ankara, Çankırı, Bolu ve Karabük ile Eskişehir'in kuzeydoğusu ile Konya'nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.

Öğle saatlerinden sonra Ankara, Çankırı, Bolu ve Karabük ile Eskişehir'in kuzeydoğusu ile Konya'nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Balıkesir'in güneydoğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer kesimlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Ankara, Çankırı, Bolu ve Karabük ile Eskişehir'in kuzeydoğu ve Konya'nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 mm) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 27

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Adana: Parçalı ve az bulutlu 31

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 23

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 22

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 25

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 35

