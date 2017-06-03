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Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu şöyle:

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu şöyle:
Yurdun batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi, Eskişehir ve Bolu çevreleri ile Sakarya'nın güney, Adana'nın kuzey ve Ankara'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın kuzey ve doğu, yurdun güneybatı kesimlerinde yer yer güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu, batı kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı 28
İstanbul: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli 27
Bursa: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
İzmir: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33
Adana: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
Antalya: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 23
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 24
Erzurum: Az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı bulutlu 22
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33

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