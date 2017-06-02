Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Marmara'nın doğusu ile Çankırı, Van, Hakkari çevreleri ve Ankara'nın kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Marmara'nın doğusu ile Çankırı, Van, Hakkari çevreleri ve Ankara'nın kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının mevsim normallerinde, kuzey kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren az bulutlu, öğle saatlerinde kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. 28 İstanbul: Az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. 26 İzmir: Parçalı ve az bulutlu 33 Adana: Az bulutlu 31 Bursa: Az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. 30 Antalya: Az bulutlu 30 Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 22 Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 23 Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 33
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.