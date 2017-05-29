Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle.

Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneyi ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve batısı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Yozgat, Bingöl, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Bolu çevreleri ile Bursa'nın güneyi, Afyonkarahisar ve Uşak'ın kuzeyinde kuvvetli, Manisa çevreleri, Balıkesir'in güneydoğusu, Kütahya'nın kuzeyi ile Aydın, İzmir ve Muğla'nın iç kesimlerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinden Marmara'nın doğusunda ve Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı iç ve doğu bölgelerde 3 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, batı ve kuzey bölgelerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, diğer yerlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, pazartesi günü Marmara'nın güneybatısında kuvvetlice 30-50 Km/sa), Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (30-60 Km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21

İstanbul: Parçalı bulutlu 24

İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; iç kesimlerde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.) 24

Bursa: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; güneyinde kuvvetli olması bekleniyor.) 23

Adana: Parçalı bulutlu 30

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 20

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 19

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 31

