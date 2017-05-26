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Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.
Yurdun genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Bitlis ve Muş çevreleri ile Adıyaman ve Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı 24
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu 18
Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu 20
Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 17
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 27

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