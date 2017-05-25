Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.

Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi, Edirne, Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, Nevşehir, Kırşehir, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ankara ve Kırıkkale'nin güney kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde güney kesimleri sağanak yağışlı 24

İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 24

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 28

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 27

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Samsun: Parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu 19

Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 19

Erzurum: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 17

Diyarbakır: Az bulutlu 27

