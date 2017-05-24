Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.

Yurdun iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 21

İstanbul: Az bulutlu ve açık 22

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 26

Bursa: Az bulutlu ve açık 24

Adana: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 27

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 26

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı 17

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı 16

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif olmak üzere sağanak yağışlı 16

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren az bulutlu 24

