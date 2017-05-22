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Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Ankara ve Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Muş ve Bingöl çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya, Isparta'nın güney ilçeleri, Adana, Osmaniye, Hatay ve Mersin ile Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/metrekare) olması bekleniyor.
Hava sıcaklığı iç kesimlerde 3 ila 6 derece azalacak, kuzeybatı kesimler ile doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artacak. Rüzgarın, genellikle batı ve güneybatı, batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 17
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 20
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, güney İlçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Bursa: Parçalı çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 20
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.) 24
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 16
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 17
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri ile gece saatlerinden itibaren il geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 25

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