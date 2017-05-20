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Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.
Ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile sabah saatlerinde Afyonkarahisar ve Ankara'nın güneydoğu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Gümüşhane, Erzincan, Tunceli ile Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 mm), Adana, Osmaniye ve Hata ile Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 mm) olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu bölgelerde 4 ila 8 derece azalacağı, kuzeybatı kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile ülkenin doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları, Doğu Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetlice (30-50 km/sa), Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-75 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara:Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde güneydoğu çevreleri (Bala, Şereflikoçhisar) yerel hafif sağanak yağışlı 17
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 22
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 24
Adana:Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor 25
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 20
Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 16
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor 14
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 24

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