Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Yurtta hava durumu
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.
Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bingöl, Muş, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Ege Bölgesi ile gece saatlerinden sonra Samsun, Ordu ve Tokat çevresinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, iç ve doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 20
İzmir: Çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri ile öğle saatlerinde il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; gece saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 16
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı 30

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Yabancı kadınlara zorla fuhuş yaptıran çete çökertildi
Serbest piyasada döviz fiyatları
Yurtta hava durumu
Kemer'deki maden kazasına 2 tutuklama
İş adamının evine kalaşnikoflu saldırı
'Bizim adımıza utanç'
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Meteoroloji saat verdi! Yağmur geliyor
Meteoroloji saat verdi! Yağmur geliyor
Payidar Tüfekçioğlu hayatını kaybetti
Payidar Tüfekçioğlu hayatını kaybetti
Bakanlık duyurdu bin 500 kişi alınacak işte o tarih
Bakanlık duyurdu bin 500 kişi alınacak işte o tarih
Rusya: Türkiye ile tüm yasaklar kalkıyor
Rusya: Türkiye ile tüm yasaklar kalkıyor
Alman bakandan Türkiye için küstah sözler
Alman bakandan Türkiye için küstah sözler
Fenerbahçe Başakşehir maçı golleri ve geniş özeti
Fenerbahçe Başakşehir maçı golleri ve geniş özeti
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Yabancı kadınlara zorla fuhuş yaptıran çete çökertildi
Yabancı kadınlara zorla fuhuş yaptıran çete çökertildi
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Kemer'deki maden kazasına 2 tutuklama
Kemer'deki maden kazasına 2 tutuklama
İş adamının evine kalaşnikoflu saldırı
İş adamının evine kalaşnikoflu saldırı
'Bizim adımıza utanç'
'Bizim adımıza utanç'
'Oyuncularımı tebrik ediyorum'
'Oyuncularımı tebrik ediyorum'
Serbest kalan menajerlere davullu zurnalı karşılama
Serbest kalan menajerlere davullu zurnalı karşılama
Usta oyuncu hayatını kaybetti
Usta oyuncu hayatını kaybetti
Yunanistan karıştı: Çatışma çıktı
Yunanistan karıştı: Çatışma çıktı
Medipol Başakşehir finale yükseldi
Medipol Başakşehir finale yükseldi
Bu yıl da kupa yok
Bu yıl da kupa yok

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English