Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bitlis, Diyarbakır ve Batman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Karadeniz kıyılarında kuvvetlice (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26 İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Karadeniz kıyı ilçeleri hafif sağanak yağışlı 25 Bursa: Parçalı ve az bulutlu 28 İzmir: Az bulutlu ve açık 32 Adana: Parçalı ve az bulutlu 31 Antalya: Az bulutlu ve açık 26 Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
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