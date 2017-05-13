Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.

Yurdun iç ve batı kesimlerinin parçalı ve zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde Sinop ile gece saatlerinde Bilecik, Bolu, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi, Ege ve İç Anadolu'da hafif toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, iç ve batı kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, batı kesimlerde yer yer kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu 30

İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 29

İzmir: Az bulutlu ve açık 29

Adana: Az bulutlu ve açık 31

Antalya: Az bulutlu 32

Samsun: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Trabzon: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 23

Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu 21

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık29

